Kultura i styl Kaylee Hottle nie żyje. 18-letnia aktorka zginęła w wypadku samochodowym

Kaylee Hottle Źródło zdj. gł.: Kathy Hutchins / Shutterstock

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O śmierci Kaylee Hottle poinformował jej ojciec, Joshua Hottle, w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, używając języka migowego. Dziewczyna była osobą niesłyszącą, tak jak jej rodzice. Zgon 18-letniej aktorki pochodzącej z Kyle w Teksasie potwierdziły portalowi dziennika "The Washington Post" lokalne służby.

Śmierć 18-letniej aktorki. Okoliczności wypadku

Policja z Frederick w stanie Maryland przekazała, że do wypadku samochodowego, w którym brał udział jeden pojazd, doszło we wtorek przed godz. 3 nad ranem w Ijamsville w hrabstwie Frederick. Według wstępnych ustaleń samochód prowadzony przez 19-letniego kierowcę zjechał na prawą stronę dwupasmowej drogi i uderzył w przepust. Policja uważa, że jednym z czynników, które mogły przyczynić się do wypadku, była nadmierna prędkość - pisze BBC.

Jak pisze "The Washington Post", aktorka została przetransportowana z miejsca zdarzenia do centrum urazowego miejscowego szpitala, gdzie zmarła wskutek odniesionych obrażeń. Kierowca również trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi pasażer auta odmówił skorzystania z pomocy medycznej.

Szkoła dla niesłyszących w Austin w Teksasie, do której uczęszczała aktorka, także przekazała smutną wiadomość. "W tym niezwykle trudnym czasie nasze serca są z rodziną Kaylee, jej przyjaciółmi, kolegami i koleżankami ze szkoły oraz wszystkimi, którzy ją znali i kochali" - napisano. Szkoła zaapelowała też o powstrzymanie się od spekulacji na temat wypadku.

Kim była Kaylee Hottle?

Hottle pojawiła się w filmie "Godzilla vs. Kong" z 2021 roku, w którym zagrała sierotę o imieniu Jia. W tę samą rolę wcieliła się w kontynuacji produkcji z 2024 roku "Godzilla i Kong: Nowe imperium". Została wówczas nominowana do nagrody Saturn w kategorii najlepszej młodej aktorki filmowej.

Kaylee Hottle w filmie "Godzilla vs. Kong" Źródło zdjęcia: Warner Bros. Pictures / The Hollywood Archive / Avalon/PAP/EPA

Aktorka Rebecca Hall, która zagrała w produkcji razem z Hottle, opublikowała na Instagramie wpis, w którym pokazała kilka wspólnych zdjęć z planu filmowego. "Jestem zdruzgotana tą wiadomością. Łączę się w bólu z twoją rodziną. Będziemy za tobą tęsknić, Kaylee" - napisała.

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Redagował AM