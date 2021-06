Polska muzyka na OFF Country Club. "Tak uratujemy to lato"

OFF Festival w Katowicach został w tym roku odwołany. "Na OFF Festival taki, jaki wszyscy znamy i kochamy, przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku. Są jednak ludzie – na przykład my – którzy nie wyobrażają sobie pierwszego weekendu sierpnia bez muzyki, spacerów w Dolinie Trzech Stawów i spotkań z przyjaciółmi. Wychodzimy tym potrzebom naprzeciw, zapraszając was już dziś na cykl koncertów OFF Country Club" - informują w czwartkowej informacji organizatorzy OFF Festival, dodając: "Tak uratujemy to lato".