Kate Winslet dodała otuchy nastolatce robiącej z nią pierwszy w życiu wywiad. Nagranie

Kate Winslet, aktorka znana m.in. z kultowego "Titanica" czy najnowszego "Avatara", rozmawiała niedawno z młodą reporterką niemieckiego ZDF. Gdy zestresowana nastolatka wyznała, że to pierwszy wywiad w jej życiu, Winslet dodała jej otuchy. - Będzie to najlepszy wywiad, jaki kiedykolwiek powstał - zapewniła. Udostępniony na Twitterze fragment rozmowy zachwycił internautów.

Sytuacja miała miejsce w trakcie opublikowanego w sieci na początku tego roku wywiadu, którego Kate Winslet udzielała niemieckiemu ZDF. Przeprowadzała go kilkunastoletnia Martha, reporterka emitowanego na antenie stacji dziecięcego programu "logo!".

- To mój pierwszy raz - przyznała na początku rozmowy młoda dziennikarka. Winslet odpowiedziała na to: - Zrobimy tak: przeprowadzimy ten wywiad i będzie to najlepszy wywiad, jaki kiedykolwiek powstał. A wiesz dlaczego? Bo zdecydowałyśmy, że tak będzie. Możesz spytać mnie, o co chcesz, i nie musisz niczego się obawiać.

Podczas rozmowy faktycznie była bardzo otwarta i pomocna, a po jej zakończeniu zrobiła sobie z Marthą zdjęcie.

Cała sytuacja, opisana w mediach społecznościowych, została bardzo pozytywnie skomentowana. "Wywiady bywają stresujące. Takie słowa zachęty i życzliwości mogą zdziałać naprawdę wiele" - napisała dziennikarka Liv Marks. Pisarka i scenarzystka Nick Runyeard dodała: "Kiedyś robiłam takie wywiady. Godziny i godziny (czekania - red.), jeden dziennikarz za drugim, te same pytania i te same odpowiedzi. To ciężkie dla wszystkich. Tak więc widok pochylającej się Kate, otwartej na szczerą rozmowę z młodą dziennikarką po tym, jak udzieliła już wywiadów pewnie 20 reporterom, jest naprawdę inspirujący".

Kate Winslet o dzieciach i mediach społecznościowych

Brytyjska aktorka prywatnie jest matką trójki dzieci. Wielokrotnie w wywiadach dawała wyraz swojej trosce o młodych ludzi i szczeremu przejęciu ich problemami. Na nagraniu udostępnionym w grudniu na instagramowym profilu BBC Women wyznała, że żadne z jej dzieci nie ma mediów społecznościowych. Przekonywała też rodziców, że mogą powiedzieć swoim dzieciom "nie". - Macie prawo nie zgadzać się na to (zakładanie kont w mediach społecznościowych - red.), bo chcecie, by wasze dzieci cieszyły się życiem. Żeby miały normalne dzieciństwo, bawiły się na dworze i oglądały chmury, a nie robiły tym chmurom zdjęcia tylko po to, żeby wrzucić je na Instagram - mówiła aktorka.

Dodała, że uzależnienie od telefonu i mediów społecznościowych sprawia, iż dzieci i nastolatki zaczynają mieć problemy z komunikowaniem się nie tylko ze znajomymi, ale również z rodziną. - I to wpędza je w depresję. To wyraźnie wpędza je w depresję - podkreśliła aktorka.

O szkodliwym wpływie mediów społecznościowych na psychikę najmłodszych Winslet mówiła również w grudniowej rozmowie z BBC. - Przez to, że małe dzieci dostają telefony w coraz młodszym wieku, zyskują dostęp do rzeczy, na które emocjonalnie nie są gotowe, których nie potrafią przetwarzać - podkreśliła Winslet.

Zapytana, czy jej zdaniem media społecznościowe powinny zostać objęte dodatkowymi restrykcjami dotyczącymi wieku ich użytkowników, aktorka odpowiedziała: - Chciałabym, żeby nasz rząd (brytyjski - red.) się z tym rozprawił. Chciałabym, aby pewne platformy były zakazane przed osiągnięciem określonego wieku. Chciałabym, żeby kontrole bezpieczeństwa były dużo bardziej rygorystyczne.

Kate Winslet - kim jest?

47-letnia obecnie Kate Winslet ma na swoim koncie wiele ról w hitowych hollywoodzkich produkcjach. Drogę do wielkiej sławy utorowała sobie występem u boku Leonardo DiCaprio w filmie "Titanic", który swoją premierę miał w 1997 roku. Później Brytyjka zagrała w takich hitach jak "Zakochany bez pamięci", "Projektantka" czy "Steve Jobs". Wystąpiła również w wypuszczonym do kin pod koniec zeszłego roku filmie "Avatar: Istota wody".

Autor:kgo//az

Źródło: ZDF, BBC