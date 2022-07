Kate Moss o początkach kariery. "Poczułam, że coś jest nie tak".

Jedna z ikon światowego modelingu wspomniała początki kariery w rozmowie z dziennikarką BBC Radio 4. Zaznaczyła, że nie myślała nigdy o modelingu, bo uważała go za próżny zawód. To zmieniło się w 1988 roku, gdy w wieku czternastu lat została zauważona na nowojorskim lotnisku Johna F. Kennedy'ego przez łowczynię talentów. Wkrótce podpisała kontrakt z agencją Storm.

W rozmowie z dziennikarką BBC Lauren Laverne przyznała, że miała zaledwie piętnaście lat, gdy na jednej z sesji do katalogu bielizny fotograf kazał jej zdjąć biustonosz. - Miałam tylko 15 lat, on powiedział do mnie: zdejmij bluzkę - wspomniała. - Zdjęłam ją, czułam się onieśmielona jeśli chodziło o moje ciało, a on dodał: "zdejmij stanik". Poczułam, że coś jest nie tak. Wzięłam swoje rzeczy i uciekłam - wspomniała.