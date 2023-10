"Nie ma na kogo głosować". Katarzyna Kolenda-Zaleska, Katarzyna Sokołowska i Olivier Janiak przekonują, że to nieprawda

Dziennikarki, dziennikarze i gwiazdy TVN-u zachęcają do wzięcia udziału w wyborach 15 października. W mediach społecznościowych odnoszą się do najczęstszych argumentów Polaków, którzy na wybory nie chodzą: "mój głos nic nie zmieni" i "nie ma na kogo głosować". Katarzyna Kolenda-Zaleska, Olivier Janiak i Katarzyna Sokołowska przekonują, że to nieprawda.

"Wybory już w niedziele! Idziemy na wybory!!!! Głosujemy. Jest tyle świetnych kandydatek i kandydatów. Ostatnie dni kampanii" - napisała Katarzyna Kolenda-Zaleska na Instagramie. Dziennikarka "Faktów" i TVN24 niemal codziennie przypomina swoim obserwatorom, że liczy się każdy głos.

W niedzielę, 8 października, Kolenda-Zaleska dyskutowała z dziennikarkami i publicystkami TVN24 i "Faktów" o sytuacji kobiet w czasie ośmiu lat rządów PiS-u. Po programie "Czas Decyzji. Wybory Kobiet" zaapelowała do swoich obserwatorek. "Kobiety, dziewczyny idziemy na wybory! Nie ma, że to nieważne, że nie ma na kogo głosować, że mój głos się nie liczy. Każdy głos się liczy, mnóstwo fajnych kobiet kandyduje. I to są najważniejsze wybory od lat. Od tego głosowania zależy nasza wolność, demokracja, nasza przyszłość, nasze codzienne życie. Bez lęku".

Janiak i Sokołowska zachęcają do głosowania

Do udziału w wyborach od kilku dni zachęca też Olivier Janiak. "Dlaczego warto, dlaczego trzeba iść na wybory??? W skrócie - dlatego, aby inni nie wybrali za nas i nie wykreowali nam rzeczywistości dalekiej od bezpiecznej" - napisał na Instagramie prowadzący programu "Co za tydzień". Zamieścił spot Wolnych Sądów. ZOBACZ TEŻ: Inicjatywa Wolne Sądy z przedwyborczym spotem. "Idźmy wszyscy na wybory, żeby inni nie wybrali za nas" Wcześniej Janiak przyłączył się do akcji "Kobiety na wybory" i nawiązał do debaty przedwyborczej, jaka 9 października odbyła się w TVP. "1 głos nic nie zmieni… powiedziało 7 milionów kobiet… Na wczorajszej pseudodebacie nie padło praktycznie żadne słowo o kobietach, o ich bezpieczeństwie, trosce o zdrowie, prawie o decydowania o swoim ciele, za to o innym bezpieczeństwie próbowano mówić. Dwóch generałów, kluczowych dla Wojska Polskiego, podało się do dymisji... Wojna w Ukrainie, w Izraelu, zamieszanie wszędzie, a rządzący z nikim nie potrafią współpracować, ani z naszą armią, ani z sąsiadami, @kobietynawybory to Wy Drogie Panie możecie to zmienić", przekonywał.

Katarzyna Sokołowska na nagraniu dla fanów wystąpiła z plakietką "Nie śpij, bo cię przegłosują" (profrekwencyjna akcja miasta Gdańsk). - 15 października, w niedzielę, absolutnie idziemy wszyscy na wybory. Bez żadnych wymówek. Spanie nie jest istotne, inne rzeczy nie są istotne. Istotne jest to, żebyśmy oddali swój głos. To nasz obowiązek. Bardzo was proszę. To bardzo ważny dla Polski dzień - mówi jurorka "Top Model”". Wcześniej przypominała: "Nie daj innym wybrać za siebie!".

