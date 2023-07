"Moje życie się dopełniło". Sokołowska o zaletach dojrzałego macierzyństwa

- Ten rok minął jak mrugnięcie okiem. To był bardzo intensywny i radosny czas. Obserwacja tego, jak rozwija się Iwo, to coś absolutnie niesamowitego. Ten młody człowiek ma już swój charakter i swoje zdanie - mówi tvn24.pl Kasia Sokołowska, reżyserka i producentka pokazów mody oraz jurorka "Top Model" . Dodaje, że docenia zalety dojrzałego macierzyństwa. - Całe życie skupiałam się na pracy, więc teraz szalenie sobie cenię momenty rodzinne. Umiem też bez żalu rezygnować ze spraw, które kiedyś były na pierwszym planie. Mam wyostrzoną uważność na to, co naprawdę ważne. Moje życie się dopełniło - deklaruje.

Katarzyna Sokołowska o in vitro

Sokołowska nie ukrywa, że wraz z partnerem, binesmenem Arturem Kozieją, długo starali się o dziecko, a ich syn urodził się dzięki metodzie in vitro. - Moja historia trwała parę lat (...) To jest trudny proces. Kilka prób było zakończonych niepowodzeniem. Ale jestem w życiu zadaniowcem. Najtrudniejsze było to, że bardzo chcesz, a to nie zależy od ciebie. Możesz dać z siebie wszystko, ale… Moja osobista sprawczość, która tak sprawdza się w życiu, tu nie miała znaczenia - mówiła Małgorzacie Rozenek-Majdan w "Dzień Dobry TVN. Extra" w grudniu ubiegłego roku. Zdaniem jurorki "Top Model" trudno jest w pełni pogodzić opiekę nad małym dzieckiem z karierą. - Nie prowadzę już życia, jakie prowadziłam, bo się po prostu nie da. Zawsze coś za coś. Ale to była moja decyzja. CZYTAJ TEŻ: Rozenek-Majdan o in vitro: mam nadzieję, że zamiast debatować, będziemy obserwować wzrost dzietności