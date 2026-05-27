Kultura i styl

"Mamo… teraz już rozumiem". Poruszający wpis piosenkarki

Kasia Cerekwicka
Wolna: próbuję odczarować idealne macierzyństwo, które trzeba włożyć między bajki
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Kasia Cerekwicka z okazji Dnia Matki podzieliła się z fanami refleksjami na temat macierzyństwa. Piosenkarka nie informowała wcześniej, że została mamą. Teraz opublikowała zdjęcie z maleńkim dzieckiem.

We wtorek wieczorem artystka zamieściła na Facebooku i Instagramie zdjęcie, na którym trzyma na rękach małego synka. Wpis rozpoczęła od przytoczenia wiadomości, którą dostała tego samego dnia od swojej mamy. "Jak tam mamuśka? Dziś masz swoje święto. Cudownie jest, prawda? Syneczka zawsze będziesz kochała. Teraz jest malutki, później urośnie, a Twoja miłość zostanie na zawsze" - czytamy.

Cerekwicka dodała, że mama, która od zawsze ją wspierała w najważniejszych chwilach życia, "jak zwykle" ją wzruszyła swoim SMS-em. "I chyba dopiero teraz naprawdę rozumiem, co miała na myśli przez wszystkie te lata, mówiąc, że dziecko to największy cud" - przekazała piosenkarka.

"Najpiękniejsza przygoda mojego życia"

Dalszą część wpisu Cerekwicka poświęciła swojemu dziecku. "Nie sądziłam, że istnieją we mnie tak ogromne pokłady troski, czułości, cierpliwości i spokoju. A uśmiech mojego dziecka będzie potrafił zatrzymać cały świat i sprawić, że wszystko inne na chwilę przestanie mieć znaczenie" - napisała Cerekwicka, dodając: "Macierzyństwo to najpiękniejsza przygoda mojego życia. Pełna miłości, wzruszeń i szczęścia, którego nie da się opisać słowami". Na koniec jeszcze raz zwróciła się do swojej mamy. "Mamo… teraz już rozumiem. Kocham Cię" - podsumowała.

46-letnia Kasia Cerekwicka obecna jest na polskiej scenie muzycznej od ponad 25 lat. Piosenkarka, znana z takich utworów jak "Na kolana" czy "S.O.S", nie dzieli się zwykle informacjami z życia prywatnego, a w mediach społecznościowych zamieszcza głównie wiadomości dotyczące swoich występów. Nie informowała, że jest w ciąży, jednak fani to zauważyli. "Gdy zobaczyłam na świątecznym koncercie Panią na scenie to się prawie popłakałam ze wzruszenia widząc, że czeka Pani na swój mały cały świat. Gratulacje! No i jak najwięcej przysłowiowych ciepłych kaw!" - brzmi jeden z komentarzy pod najnowszym wpisem Kasi Cerekwickiej.

