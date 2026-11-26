Kultura i styl Karolina Hoppe o finale "Hotelu Paradise". Czy rzut kulą to była zemsta? Oprac. Ewa Żebrowska |

Finał "Hotelu Paradise". Karolina Hoppe wyjaśnia decyzję Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN

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O 21-letniej Karolinie Hoppe zrobiło się głośno, gdy w finałowym odcinku 13. edycji oglądanego przez setki tysięcy widzów "Hotelu Paradise" zdecydowała się na odważny krok, zdobywając tym samym najwyższą w historii programu wygraną - 200 tysięcy złotych.

W kulminacyjnym momencie dwoje finalistów - ona oraz Michał Sagan - musieli podjąć decyzję. Podzielić wysoką wygraną na pół albo rzucić kulą na danym polu i zyskać określoną kwotę, zostawiając partnera bez pieniędzy. Hoppe dotarła do pola z najwyższą stawką i w chwili napięcia upuściła szklany przedmiot. Traktowała to jako zemstę? Kiedy podjęła tę decyzję?

Karolina Hoppe wyjaśnia, dlaczego rzuciła kulą w "Hotelu Paradise"

O swojej decyzji opowiedziała w rozmowie z TVN24 w czwartek. - Tak naprawdę moja decyzja została podjęta na 200 tysiącach złotych - przyznała. Dodała jednak, że rozważała to już wcześniej. - Moje myśli zaczęły się pojawiać już na koniec programu - mówiła. Wyznała też, że wiele uświadomił jej filmik, który wyświetlono uczestnikom w ostatnim odcinku. "Otworzył mi oczy" - zaznaczyła.

Pokreśliła, że wcześniej miała wątpliwości, ale gdy stanęła na polu z najwyższą kwotą, wszystko stało się jasne. Co nią motywowało? - Tak naprawdę przez cały program mierzyłam się z dużym stresem, z dużym zawodem - wyznała. "Michał mnie na każdym kroku jakby zawodził" - oceniła. Mówiła, że w momencie kulminacyjnym programu towarzyszyło jej ogromne napięcie.

Zauważyła, że otrzymywała od mężczyzny sprzeczne sygnały. - Świadomie mnie ranił swoim zachowaniem - powiedziała. Czy zatem rzut kulą to miała być zemsta? - Troszkę miała być to zemsta - odparła, zaznaczając, że "zeszło z niej całe ciśnienie, które towarzyszyło jej od dłuższego czasu". "Poczułam niesamowitą ulgę" - tak mówiła o swoich odczuciach.

Hoppe wygrała 200 tysięcy. Na co je przeznaczy

Karolina Hoppe została też zapytana o to, na co ma zamiar przeznaczyć wygarną. Stwierdziła, że część pieniędzy chciałaby przeznaczyć na "inwestycje w siebie". - Chciałabym otworzyć swój salon kosmetyczny, działać w branży beauty - stwierdziła podkreślając, że ma zamiar część wygranej kwoty przeznaczyć także na szkolenia. - Na pewno kupię sobie coś fajnego, bo jednak należy mi się za to wszystko - wyznała. Czy wie już konkretnie, co to będzie? - Może jakąś droższą torebkę? - zastanawiała się.

Co usłyszała od Michała Sagana po zakończeniu programu? Jak wygląda teraz ich relacja?

Hoppe wyjaśniła, że "usłyszała wiele przykrych słów" i obecnie nie są w dobrych stosunkach. Zapytana, czy wierzy w prawdziwą miłość, odparła, że właśnie to był jej cel, gdy zdecydowała się uczestniczyć w "Hotelu Paradise".

- Nie poznałam jej [prawdziwej miłości - red.], więc wybrałam pieniądze - podsumowała. Wyjaśniła też, że najważniejsze są dla niej szacunek i bezpieczeństwo. Co to konkretnie dla niej oznacza? - Bezpieczeństwo to poczucie, że możesz tej osobie ufać i nieważne, co by się działo ta osoba po prostu będzie i stoi za tobą murem - mówiła.

Cała rozmowa z Karoliną Hoppe w TVN24 Źródło: TVN24