Przez rok fotografował uchodźców. "Te wyjazdy zostawiają ślad"

W dwanaście miesięcy odwiedził ponad trzydzieści obozów dla uchodźców. Karol Grygoruk to fotograf niegdyś znany głównie ze zdjęć do kolorowych magazynów i reklamy. Teraz wykorzystuje swój warsztat, by świat dowiedział się o cierpieniu imigrantów. - Te wyjazdy zostawiają zawsze ślad - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24.