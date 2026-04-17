Kultura i styl

Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany

Kanye West i Bianca Censori
Kanye West na archiwalnych nagraniach
Źródło: Reuters Archive
Koncert amerykańskiego rapera Kanye'go Westa, znanego jako Ye, został odwołany - poinformowali przedstawiciele Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wcześniej ministra kultury Marta Cienkowska ostrzegała, że rząd może zablokować jego wjazd do Polski.

"Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 roku na Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych" - oświadczenie tej treści pojawiło się w piątek po godzinie 16 na facebookowym profilu areny. Podpisał je dyrektor obiektu Adam Strzyżewski.

Protest ministry kultury

W czwartek w sprawie koncertu protestowała ministra kultury Marta Cienkowska. Oceniła, że jest on "nie do przyjęcia". W piątek przekazała, że rząd może uniemożliwić Ye wjazd do Polski. - Mam nadzieję, że organizatorzy koncertu pójdą po rozum do głowy. Jako państwo polskie mamy narzędzia blokujące wjazd osób do kraju. Jeżeli trzeba będzie, to ich użyjemy - oświadczyła.

- Nie wyobrażam sobie, że w Polsce, w kraju, w którym mordowano ludzi w nazistowskich niemieckich obozach zagłady, możemy organizować koncert twórcy, który jawnie, otwarcie mówi o tym, że lubi Hitlera, promuje ideologię nazistowską, zarabia na sprzedaży koszulek ze swastyką - podkreśliła Cienkowska. Zaznaczyła, że absolutnie się temu sprzeciwia. - To jest promowanie mowy nienawiści i żaden organizator w Polsce nie powinien dokładać do tego swoich pięciu groszy - dodała.

- Jeśli rzeczywiście nie będzie odwołania koncertu, wystosujemy z ministerstwa kultury odpowiednia pisma do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, który ma moc zablokowania wjazdu konkretnych osób do kraju. (...) Skontaktowałam się z organizatorami stadionu, którzy są odpowiedzialni za tę placówkę. Uprzedziłam, że będę dokonywać takich ruchów. Jestem również po konsultacji z wicepremierem Radosławem Sikorskim, który podziela moje zdanie w tej kwestii, mamy konkretne stanowisko w tej sprawie, ja go nie zmienię - podkreśliła szefowa resortu kultury.

Ministra kultury zabrała głos w sprawie koncertu Kanyego Westa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ministra kultury zabrała głos w sprawie koncertu Kanyego Westa

Pronazistowski artysta

Kanye West, jeden z najbardziej znanych raperów na świecie, od kilku lat budzi kontrowersje swoimi wypowiedziami i zachowaniem. Największe oburzenie wywołała seria antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, w których gloryfikował ideologię nazistowską. West był także krytykowany za sprzedaż koszulek ze swastyką oraz publiczne wyrażanie podziwu dla Adolfa Hitlera. Artysta utrzymuje, że jego medialne zachowanie były pokłosiem pogłębiającego się kryzysu psychicznego. Wyznał, że ma za sobą epizod maniakalno-psychotyczny. Niedawno odwołał bezterminowo swój koncert we francuskiej Marsylii. Sprzeciw wobec tego występu wyrażały m.in. lokalne władze. Wcześniej wjazdu odmówiły mu władze Wielkiej Brytanii, gdzie miał wystąpić podczas jednego z letnich festiwali w Londynie. Organizatorem koncertu Westa w Polsce jest Projekt Hałas!, a właścicielem Stadionu Śląskiego w Chorzowie jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JIM RUYMEN/Newscom/PAP

Kanye WestChorzówMarta CienkowskaMinisterstwo KulturyRządMSWiAMarcin KierwińskiAntysemityzmnaziściHejt
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica