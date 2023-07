Kanadyjski premier interweniuje w sprawie Taylor Swift. Zacytował jej piosenki

Premier Justin Trudeau podjął próbę, by przekonać Taylor Swift do dodania Kanady na swoją koncertową mapę. Gwiazda muzyki pop niedawno uzupełniła ją o kolejnych czternaście koncertów, ale w Europie.

Piosenkarka Taylor Swift poinformowała wczoraj o dodaniu kolejnych czternastu koncertów do trasy "The Eras Tour". Nowe daty objęły europejskie przystanki, między innymi Paryż, Sztokholm, Liverpool, Amsterdam, Mediolan i Warszawę.

"To ja, cześć" - zaczął, nawiązując do "Anti-Hero", jednej z piosenek artystki wydanej w 2022 roku. "Znam miejsca w Kanadzie, które z przyjemnością by cię przyjęły. Nie sprawiaj, że będzie to kolejne 'okrutne lato'. Mamy nadzieję, ze zobaczymy cię wkrótce" - dodał, również nawiązując do twórczości Swift, tym razem do "Cruel Summer" ("Okrutne lato"), piosenki wydanej w 2019 roku i obecnej na setliście granej na aktualnej trasie piosenkarki.