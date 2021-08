Kalendarz Pirelli 2022. Zdjęcia do nowego wydania zrobi Bryan Adams

Cher, Rita Ora, Grimes, Iggy Pop - to tylko niektóre gwiazdy, które zobaczymy w kolejnej edycji kalendarza Pirelli. Zdjęcia w tym roku zrobi Bryana Adamsa, kanadyjski muzyk, który jest również czynnym fotografem. 48. edycja słynnego wydawnictwa zatytułowana została "On The Road" ("W drodze").