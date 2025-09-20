Kadr na kino (20.09.2025) Źródło: TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> To jedyny taki weekend w roku. W całej Polsce trwa Święto Kina, a to oznacza, że bilety na seanse można kupić za kilkanaście złotych. W repertuarach filmowe nowości, ale też obrazy, które wróciły na wielki ekran specjalnie na to wydarzenie.

> Apel o wykluczenie Izraela z Eurowizji. Kolejne kraje ostrzegają, że nie wezmą udziału w konkursie, jeśli jego organizatorzy nie zareagują na dramat Palestyńczyków w Strefie Gazy. Bojkot Eurowizji zapowiedziały już Hiszpania, Irlandia, Holandia, Słowenia czy Islandia. Eurowizja ma się odbyć w maju przyszłego roku w Wiedniu, ale potwierdzenia zgłoszeń muszą wpłynąć do końca grudnia.

> Pięć artystek z zespołu Pussy Riot skazano w Rosji na kary od 9 do 14 lat więzienia. Członkinie punk rockowej grupy oskarżono o szerzenie kłamstw na temat rosyjskiej armii. Aktywistki brały udział w proteście przeciwko wojnie w Ukrainie, a Władimira Putina nazwały zbrodniarzem. Wyrok wydano zaocznie, bo żadnej ze skazanych nie ma teraz w Rosji.

> Zatrzymano złodzieja, który okradł Beyoncé. Mężczyzna wybił szybę w aucie choreografa wokalistki i zabrał laptopy oraz twarde dyski, na których można było znaleźć nigdy wcześniej niepublikowane utwory piosenkarki.

> Zawrotna suma za rolę. Timothee Chalamet został najmłodszym aktorem, który za udział w jednym filmie zgarnie aż 25 milionów dolarów. Do tej pory tak pokaźnym wynagrodzeniem za rolę mogli się pochwalić Harrison Ford, Leonardo DiCaprio czy Brad Pitt. Niebawem w kinach ukaże się najnowszy obraz z udziałem Chalamet, czyli "Wielki Marty".

> Wyjątkowe dzieło na aukcji w Paryżu. To nigdy wcześniej niepokazywany obraz Pabla Picassa. Artysta namalował go ponad 80 lat temu. Przedstawia francuską fotografkę, z którą Picasso przez kilka lat się spotykał. Kolekcjonerzy szacują, że obraz będzie sprzedany za co najmniej 8 milionów euro.

