Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. "Kadr na kino" w TVN24

W najnowszym odcinku "Kadru na kino" przypomniano o nominacji filmu "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.To pierwszy tytuł legendarnego polskiego reżysera, który został nominowany do tej nagrody.

Wspomniano o serialu "The Last of Us" produkcji HBO, który bije kolejne rekordy oglądalności. Drugi odcinek serialu tylko pierwszego dnia przyciągnął przed ekrany ponad 5,7 miliona widzów. Tym samym osiągnął rekordowy w historii HBO wzrost oglądalności względem premierowego epizodu wynoszący aż 22 procent.