Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

Prowadząca "Kadr na kino" opowiedziała też o Quentinie Tarantino, który skończył scenariusz swojego ostatniego filmu. Jego tytuł to "The Movie Critic". Na razie wiadomo tylko, że jego bohaterką będzie kobieta mieszkająca w Los Angeles w latach 70. Zdjęcia do filmu mają ruszyć jesienią.

W programie wspomniano również o rekordowej oglądalności ostatniego odcinka serialu HBO "The Last of Us". Tylko w dniu premiery obejrzało go ponad osiem milionów widzów. Do tej pory każdy z poprzednich odcinków serii miał średnio 30 milionów wyświetleń. To najlepszy wynik serialowej produkcji w historii platformy HBO Max.