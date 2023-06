Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

czytaj dalej

Nad Jezioro Skarlińskie (woj. warmińsko-mazurskie) przyjechali w majówkę we trzech. Chcieli odpocząć. Wypłynęli łodzią wiosłową na jezioro. Żaden z nich nie spodziewał się jednak tego, że koleżeński wypad zakończy się taką tragedią. Łódź się wywróciła. Jeden z mężczyzn przeżył, drugi zmarł w szpitalu, trzeci jest poszukiwany od 30 kwietnia. Każdego roku w Polsce wskutek utonięć giną setki osób. Wodniacy zgodnie przyznają, że śmierć przez utonięcie to najgorsza z możliwych śmierci. Czy można jej uniknąć? Najważniejsze - jak powtarzają - to zadbać o rozsądek i bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą.