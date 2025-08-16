Logo strona główna
KADR NA KINO

Gwiazdy dla Palestyny, Polka na liście "Time" i powrót królowej neo-soulu

Kadr Na Kino 16.08
Kadr na kino (odcinek z 16.08.2025 r.)
Źródło: TVN24
W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg podsumowała najważniejsze wydarzenia ze świata filmu, seriali i muzyki. Do kin trafiły filmy "O psie, który jeździł koleją 2" oraz "Bird", Polka znalazła się na prestiżowej liście "Time", muzycy jednoczą się w sprawie Palestyny, a z nową płytą powraca Erykah Badu.

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> W kinach już jest familijny hit "O psie, który jeździł koleją 2". Tym razem słynny czworonóg znika w tajemniczych okolicznościach, a jego przyjaciele wyruszają w pełną emocji misję, aby sprowadzić go do domu. 

> Na wielkim ekranie pojawił się też "Bird" z nominowanym do Oscara Barrym Keoghanem i Franzem Rogowskim, który jest jednym z najciekawszych niemieckich aktorów młodego pokolenia. To energetyczna i pulsująca muzyką opowieść o niezrozumianych dzieciach i zagubionych młodych dorosłych. W centrum tej historii jest dwunastolatka, która przestaje gonić za uwagą niedojrzałego ojca i zaprzyjaźnia się z tajemniczym chłopcem o imieniu "Bird".

> Muzyczne gwiazdy jednoczą się, aby wspierać Palestyńczyków. Zespół U2 wydał oświadczenie, w którym stanowczo potępił działania izraelskiego rządu w Strefie Gazy. Z kolei Madonna zaapelowała o pomoc dla głodujących w tym regionie dzieci. Piosenkarka zwróciła się do papieża Leona XIV, aby podjął misję humanitarną w Strefie Gazy. Zdaniem Madonny nikt nie powinien odmówić mu wyjazdu na ten teren. Z kolei Bono mówi, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla okrucieństwa, jakiego izraelski rząd dopuszcza się wobec swojego sąsiada. Polityce Izraela wobec Palestyny przeciwnych jest także wielu polskich artystów. Między innymi Krzysztof Zalewski czy zespół Kwiat Jabłoni. Władze Strefy Gazy podają, że od początku wojny zginęło już 62 tysiące Palestyńczyków. Ponad 200 osób zmarło z głodu, ponad połowa to dzieci. 

> Maluma przerwał koncert, by stanąć w obronie dziecka. Podczas występu w Meksyku muzykowi puściły nerwy. W ostrych słowach skrytykował rodziców, którzy na tak głośne show przyszli z rocznym maluszkiem. - Myślisz, że to dobry pomysł, aby przeprowadzać roczne dziecko na koncert, gdzie decybele są tak wysokie, gdzie jest tak głośno? To maleństwo nawet nie wie, co tutaj robi. Następnym razem chociaż ochroń mu uszy - mówił Maluma. Kolumbijski artysta sam jest ojcem. Ma roczną córkę Paris.

> Polka na prestiżowej liście magazynu "Time". Kornelia Wieczorek znalazła się wśród 10 najbardziej inspirujących nastoletnich liderek z całego świata. To pierwsze takie zestawienie w historii. Siedemnastolatka z Łodzi imponuje naukowymi projektami. Wspólnie z koleżanką już stworzyła nawóz, który nie wpływa na degradację gleby. Teraz pracuje m.in. nad aplikacją do wykrywania i diagnozowania zmian skórnych. 

> Koniec sporu o Baby Shark. Po sześcioletniej batalii amerykański muzyk przegrał z południowo-koreańską firmą. Kompozytor stworzył własną wersję znanej folkowej piosenki. Twierdził, że to jego utworem, a nie oryginałem, inspirowali się Koreańczycy, którzy wypuścili dziecięcy hit. Ich interpretacja "Baby Shark" stała się globalnym fenomenem. W jednym z serwisów streamingowych ten przebój odtworzono już ponad 16 miliardów razy. 

> Powrót królowej neo-soulu. Po piętnastoletniej przerwie Erykah Badu wyda kolejny album. Fani i fanki artystki już mogą cieszyć się pierwszym singlem z nowego krążka. Chociaż Erykah Badu zadebiutowała już ponad ćwierć wieku temu, wydała tylko pięć albumów, bo jak tłumaczy, czuje się artystką sceniczną, nie studyjną. Jej żywiołem są koncerty, a nie praca w zamkniętym studiu nagraniowym. Nowy album wokalistki wyprodukuje znany artysta The Alchemist, który współpracował z Kendrickiem Lamarem czy Snoop Doggiem. Erykah Badu słynie nie tylko z muzycznego, ale i aktorskiego talentu. Wystąpiła w "Blues Brothers" czy "Wbrew regułom". 

Oglądaj program "Kadr na kino" co sobotę o godzinie 9.45 w TVN24 i w TVN24 PL.

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica