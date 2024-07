Do kin trafił horror "Kod zła" z Nicolasem Cage'em. Jak mówiła Ewelina Witenberg, "wizualnie zachwycający i wciągający". - Krytycy za oceanem porównują go do "Milczenia owiec", czy "Lśnienia" i twierdzą, że to jeden z najbardziej przerażających i najlepszych filmów grozy ostatniej dekady - dodała.