Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że apartament europosła Prawa i Sprawiedliwości Joachima Brudzińskiego na warszawskim Powiślu odnawiał Polski Holding Hotelowy, będący spółką Skarbu Państwa. "Pani dyrektor prosiła o Twoje OK, aby mogła pojechać do mieszkania" - pisał do polityka prezes Holdingu. "Oczywiście niech jedzie" - odpisał europoseł. Kto za to zapłacił, próbowali ustalić posłowie Koalicji Obywatelskiej. Materiał magazynu "Polska i Świat".