Juraj Jakubisko nie żyje. Prezydent: będzie nam brakowało jego magicznego świata

"Tata" to reżyserski debiut Anny Maliszewskiej. Opowiada historię Michała, kierowcy tira i samotnego ojca, którego sytuacja życiowa zmusza do zabrania córki i jej koleżanki w trasę do Ukrainy. W jego rolę wcielił się Eryk Lubos. O filmie prosto z premiery opowiadała Ewelina Witenberg.