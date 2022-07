Julianne Moore na czele jury festiwalu w Wenecji. Obok niej zdobywca literackiego Nobla Kazuo Ishiguro

Panie mają fory?

Julianne Moore, wielka gwiazda amerykańskiego kina, zdobywczyni Oscara za rolę chorującej na Alzheimera profesorki językoznawstwa w filmie "Motyl Still Alice", sama nazywa się weteranką festiwalu w Wenecji. I rzeczywiście: festiwal na Lido doceniał ją znacznie wcześniej, nim na jej talencie poznało się Hollywood.

To właśnie w Wenecji w 1993 roku, wraz z resztą obsady, odebrała specjalny Puchar Volpiego za rolę w filmie Roberta Altmana "Na skróty". Dekadę później, w 2002 roku została uznana najlepszą aktorką festiwalu, po raz drugi odbierając Puchar Volpiego za rolę w filmie Todda Haynesa "Daleko od nieba". Później za tę rolę otrzymała także jedną ze swoich czterech nominacji do Oscara.

Organizatorzy weneckiego festiwalu, od lat krytykowani za brak w konkursie filmów kobiet reżyserek, ostatnimi czasy robią, co mogą, byśmy zauważyli, że zależy im na obecności pań i na ich docenieniu. Dwa lata temu pracami jury kierowała Cate Blanchett, tym razem mamy Julianne Moore. To dlatego zapewne mocno dyskusyjny Złoty Lew przypadł w ubiegłym roku kobiecie - Audrey Diwan i jej filmowi "Zdarzyło się", opowiadającemu osadzoną w latach 60. historię studentki, która zachodzi w niechcianą ciążę i wbrew zakazowi aborcji postanawia ją przerwać. I choć krytycy film przyjęli z mieszanymi uczuciami, był to zdecydowanie najbardziej feministyczny obraz w konkursie.