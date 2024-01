Julia Roberts o tym, czego "nienawidziła" w filmie "Notting Hill" 

Julia Roberts o jednej wyjątkowej scenie

W rozmowie z Curtisem aktorka zdradziła też, że w filmie jest jedna scena, w której ma na sobie własne, założone przez nią na plan ubrania. To moment, kiedy Anna wyznaje miłość Williamowi (w tej roli Hugh Grant), przekonując go, iż jest "jedynie dziewczyną stojącą przed chłopakiem i prosi go, by ją pokochał". - To były moje własne klapki, moja śliczna niebieska spódnica, mój t-shirt i mój sweter - stwierdziła Julia Roberts. W odpowiedzi usłyszała od scenarzysty, iż ten "zawsze żałował, że nie włożyła tego dnia lepszego stroju". Oboje zgodzili się jednak, że wspomniany fragment filmu stał się jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych części.