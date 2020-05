Judyta Sierakowska: Polacy lubią disco polo za rytmiczność, melodyjność, prosty tekst

Zdecydowana większość Polaków lubi słuchać muzyki disco polo. Judyta Sierakowska, autorka książki "Nikt nie słucha. Reportaże o disco polo" wyjaśnia, że ten gatunek muzyczny doceniany jest za swoją rytmiczność czy prosty tekst. Muzycy zaś dostosowują się do potrzeb swoich sympatyków. - Piszą takie teksty, jakie się sprzedadzą i za to disco polo jest lubiane - mówiła reporterka, która była gościem Xięgarni.

Judyta Sierakowska jest reporterką, podróżniczką, a z wykształcenia socjolożką. Publikowała między innymi w "Przekroju", "Rzeczpospolitej", "Życiu Warszawy", "Bloomberg Businessweek Polska" i "Focusie". Za reportaż "Władcy jamników" ("Puls Biznesu Weekend") opowiadający historię twórców autobusowej potęgi "Solaris", została nominowana do nagrody Grand Press 2012. "Nikt nie słucha. Reportaże o disco polo" to efekt rozmów i spotkań z liderami zespołów disco polo, ich rodzinami i fanami. Sierakowska dokumentując środowisko muzyków stworzyła fascynującą kronikę okresu transformacji w Polsce.

W rozmowie z Filipem Łobodzińskim podkreśla, że disco polo "to od początku produkt zamierzony". - Oni kręcą to i piszą takie teksty, jakie się sprzedadzą i za to disco polo jest lubiane. Ono nie było lubiane tylko w latach 90., kiedy 69 procent Polaków powiedziało, że lubi disco polo. Dwa lata temu podczas badań CBOS 63 procent, czyli tyle samo osób nie czytających książek, powiedziało że lubi disco polo. W tym 23 procent bardzo - zwraca uwagę.