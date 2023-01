Jonathan z New Kids on the Block ​​twierdzi, że musiał ukrywać swoją orientację. "Twoja kariera będzie skończona"

Jonathan Knight, jeden z członków popularnego na przełomie lat 80. i 90. boysbandu New Kids on the Block, przyznał że w przeszłości był zmuszony do ukrywania swojej orientacji seksualnej, informuje CNN. Szczere wyznanie muzyka padło w najnowszym odcinku podcastu Frosted Tips, prowadzonego przez Lance'a Bassa.

W opublikowanym 16 stycznia epizodzie Knight opowiedział, w jaki sposób manager miał naciskać na ukrywanie przez niego orientacji homoseksualnej we wczesnych latach działalności zespołu. - Mój manager odciągnął mnie na bok i powiedział coś w stylu: "jeśli ktokolwiek się dowie, twoja kariera będzie skończona. Kariera New Kids’ będzie skończona. Moja kariera będzie skończona, a (wytwórnia - red.) Sony straci pieniądze" - wspomina były członek słynnego boysbandu, cytowany przez CNN.

Jonathan Knight ​​o orientacji seksualnej

- Patrząc z perspektywy czasu, była to spora presja, którą nałożono na kogoś, kto dopiero próbował samodzielnie odnaleźć się w świecie - ocenił muzyk, który w 1994 roku odszedł z sięgającego wówczas szczytu swej popularności zespołu. Jak dodaje, za opuszczeniem przez niego New Kids on the Block stały dwa powody. - Po pierwsze, jako młody, homoseksualny dzieciak czułem się sfrustrowany i chciałem zająć się własnym życiem. Czułem też, że to (kariera zespołu - red.) po prostu nigdzie nie zmierza - wyjaśnia.

New Kids on the Block, na pierwszym planie Jonathan Knight Michel Linssen/Redferns/Getty Images

Kilkanaście lat po rozpadzie grupy muzycznej, w 2008 roku, jej członkowie ponownie ruszyli w trasę koncertową. Po jej zakończeniu w amerykańskich mediach zrobiło się głośno o orientacji seksualnej wokalisty. W odpowiedzi na publikowane wówczas doniesienia, w 2011 roku Knight dokonał publicznego comig outu, podkreślił jednak wówczas, że prywatnie "zrobił to już niemal 20 lat temu". W ubiegłym roku muzyk pochwalił się w mediach radosną nowiną i ogłosił, że pobrał się ze swoim wieloletnim partnerem.

New Kids on the Block

Zespół New Kids on the Block został założony w połowie lat 80. przez piątkę chłopaków - braci Jordana i Jonathana Knightów, Joey'a McIntyre'a, Donniego Wahlberga oraz Danny'ego Wooda. Przeszli do historii jako pierwszy boysband. Szczyt ich kariery przypada na początek lat 90. Ich największy hit "Step by step" okupował listy przebojów tygodniami. Płyty New Kids on the Block sprzedały się w sumie w 70 milionach egzemplarzy, a zespół zdetronizowany został dopiero przez Backstreet Boys.

Autor:jdw//am

Źródło: CNN, Entertainment Weekly, tvn24.pl