Zmarł Jon Landau, producent trzech z czterech najbardziej kasowych filmów w historii kina

"Jon był wizjonerem"

"Avatar" to najbardziej kasowy film w historii kina. Zarobił on w kinach ponad 2,9 miliarda dolarów. "Avatar: istota wody" to numer trzy w zestawieniu (ponad 2,3 mld dol.), a "Titanic" to numer cztery (ponad 2,1 mld dol.). Wszystkie te filmy Landaua rozdziela tylko na pozycji drugiej "Avengers: koniec gry" (ponad 2,7 mld dol.).