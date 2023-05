Bon Jovi o zaręczynach syna z Millie Bobbie Brown. Czy nie są za młodzi?

Jon Bon Jovi nie martwi się zaręczynami syna z aktorką Millie Bobbie Brown w kontekście ich młodego wieku. Syn wokalisty - Jake Bongiovi ma 20 lat, a jego partnerka, gwiazda "The Stranger Things", zaledwie 19. "Nie wiem, czy wiek ma znaczenie", stwierdził muzyk na antenie SiriusXM.

Jon Bon Jovi o zaręczynach syna

Choć wspólne zdjęcia pojawiły się też na profilu instagramowym Jake'a, żadne z nich nie potwierdziło ostatecznie informacji o zaręczynach. Nawiązał do nich za to prowadzący rozmowę z Jonem Andy Cohen, gratulując muzykowi z okazji "wspaniałej wiadomości". On sam również zdawał się potwierdzać informacje o "ostatnich zaręczynach" w rodzinie. "Millie jest wspaniała. Jej cała rodzina jest świetna. Naprawdę wspaniała. A Jake jest bardzo, bardzo szczęśliwy" - mówił Bon Jovi.