Nowy "Joker" musicalem?

W zakładce "gatunek" na stronie wytwórni Warner Bros. Pictures produkcję zaklasyfikowano jako kryminał, dramat i musical. W marcu portal magazynu "Variety" podał, że w filmie pojawi się "co najmniej 15 coverów". Jeden z amerykańskich przebojów słyszymy już w zwiastunie: to utwór "What the World Needs Now Is Love".