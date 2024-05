Policja nie podała, że ofiarą był Wactor, jednak fakt ten potwierdziła jego matka, Scarlett Wactor. W rozmowie ze stacją KABC przekazała, że do tragedii doszło, gdy jej syn wracał do domu po pracy i zastał grupę osób przy samochodzie. Według jej relacji miał pomyśleć, że ktoś zamierza odholować samochód i, niczego nie podejrzewając, podszedł bliżej, by zapytać, co się dzieje. Wówczas, jak informuje "Daily Mail", jeden z mężczyzn wycelował broń w stronę Wactora i jego koleżanki z pracy. - Gdy zorientował się, co się dzieje, zasłonił swoją koleżankę. Wtedy go postrzelili - przekazał w rozmowie z brytyjskim tabloidem brat ofiary Grant Wactor, powołując się na ustalenia lokalnej policji.