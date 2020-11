Johnny Depp przegrał w sądzie. Sędzia orzekł, że zarzuty o biciu Amber Heard są "zasadniczo prawdziwe"

Johnny Depp w drodze do sądu w lipcu

Johnny Depp w drodze do sądu w lipcu PAP/EPA/NEIL HALL

Miał bić, dusić i kopać

57-letni Depp, znany ze swoich ról w filmach takich jak "Piraci z Karaibów" i "Edward Nożycoręki", pozwał News Group Newspapers, wydawcę tabloidu "The Sun" i jednego z jego dziennikarzy, Dana Woottona, w związku z artykułem z 2018 roku. Stwierdzono w nim, że Depp był agresywny w stosunku do swojej żony Amber Heard. Został w nim także określony jako damski bokser (w oryginale "wife beater"). Gazeta zakwestionowała także obsadzenie go w serii filmów "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć".