"Depp rzucał we mnie butelkami jak granatami". Była żona zaprzecza, by ucięła gwiazdorowi czubek palca

Amber Heard w kolejnym dniu składania zeznań przed londyńskim sądem zaprzeczyła, jakoby odcięła czubek jednego z palców ówczesnemu mężowi Johnny'emu Deppowi, rzucając w niego butelką wódki. Prezentując własną wersję przebiegu kłótni, oświadczyła, że to Depp rzucił w jej stronę kilkadziesiąt butelek z alkoholem.

7 lipca w Londynie rozpoczął się proces cywilny między aktorem Johnnym Deppem i wydawcą brytyjskiego tabloidu "The Sun". Przedmiotem pozwu są artykuły z 2018 roku autorstwa Dana Woottona, w którym dziennikarz nazwał gwiazdora "damskim bokserem", zarzucając mu dotkliwe pobicie będącej wówczas jego żoną Amber Heard. Aktorka miała obawiać się o własne życie.

Heard i Depp w Australii, pytania o rzucanie butelkami wódki

Heard została zapytana o wspólny pobyt pary w Australii w marcu 2015 roku. Depp wcześniej zeznał, że jego ówczesna żona podczas kłótni rzuciła w niego butelką wódki, uderzając go w rękę i odcinając mu czubek jednego z palców.

Rozpoczął się proces między Johnnym Deppem a brytyjskim tabloidem. Gazeta nazwała go "damskim bokserem" Reuters

Ślad papierosa na policzku aktora

Laws pokazała byłej żonie swojego klienta zdjęcie, na którym widać ślad na policzku Deppa. Zarzuciła Heard, że to ślad po zgaszonym przez Heard papierosie. Także i to oskarżenie aktorka odrzuciła, mówiąc, że "Johnny zrobił to sam na moich oczach, często robił takie rzeczy".