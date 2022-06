Prawniczka Amber Heard: aktorka nie jest w stanie zapłacić 10 milionów dolarów Johnny'emu Deppowi

czytaj dalej

O przyjęciu przez Komisję Europejską polskiego KPO mówił w "Kropce nad i" poseł Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Jego zdaniem to pierwszy "krok" do uzyskania unijnych pieniędzy. - Mam nadzieję, że PiS wreszcie się zdecyduje zwolnić pana Ziobrę - mówił. Jak ocenił, "bez tej dymisji prędzej czy później to będzie wszystko nie do poskładania".