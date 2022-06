Johnny Depp kontra Amber Heard. Ławnicy podjęli decyzję, wkrótce zostanie ogłoszona

czytaj dalej

Jedno to zaakceptowanie Krajowego Planu Odbudowy, a zupełnie inna kwestia to finansowanie - powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk, odnosząc się do decyzji Komisji Europejskiej na temat polskiego KPO. Z kolei posłanka Porozumienia Magdalena Sroka zaznaczyła, że unijne fundusze są "potrzebne jak tlen polskiej gospodarce".