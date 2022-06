Johnny Depp pozwie Amber Heard jeszcze raz? Według prawniczki aktor ma nowy powód

Amber Heard w pierwszym wywiadzie udzielonym po procesie o zniesławienie Johnny'ego Deppa powiedziała, że werdykt sądu jest niesprawiedliwy. Powtórzyła też zarzuty wobec byłego męża, według których miał się nad nią znęcać fizycznie. Zdaniem prawniczki Nicole Haff, to daje Deppowi podstawę do złożenia kolejnego pozwu.

Amber Heard w emitowanej przez NBC w odcinkach rozmowie z Savannah Guthrie powiedziała, że w czasie, kiedy byli małżeństwem, Depp zachowywał się wobec niej agresywnie i stosował przemoc. Dodała, że aktor kłamał, zapewniając w sądzie, że nigdy jej nie uderzył. "Będę obstawać przy każdym słowie swojego zeznania aż do dnia swojej śmierci" - zapewniła, dodając, że werdykt sądu w procesie o zniesławienie uznaje za niesprawiedliwy.

W świetle prawa Johnny Depp może pozwać Heard

Zdaniem Nicole Haff, prawniczki zajmującej się branżą rozrywki, publiczne powtórzenie zarzutów daje Deppowi podstawę do złożenia kolejnego pozwu. - W świetle prawa ten wywiad może liczyć się jako nowa publikacja, co może doprowadzić do trzeciego pozwu - zauważa cytowana przez media prawniczka z kancelarii prawnej Romano Law.