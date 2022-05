Johnny Depp kontra Amber Heard. Aktorka zeznała, że Depp miał zaatakować ją butelkami i grozić jej śmiercią

58-letni Depp wielokrotnie zeznawał, że nigdy nie uderzył Amber Heard i przekonywał, że to on jest ofiarą przemocy domowej. W jego relacji z incydentu w Australii to Heard miała być osobą, która rzuca przedmiotami - uderzając go butelką, miała odciąć mu czubek palca u prawej ręki. Adwokaci aktora przedstawili dowody na wizytę w szpitalu.