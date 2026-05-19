Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód

|
mid-epa12963346
John Travolta promuje swój reżyserski debiut na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: CLEMENS BILAN/PAP/EPA
Podczas tegorocznego festiwalu w Cannes John Travolta często widywany jest w berecie. Nawet na czerwonym dywanie. Nietypowe dla niego nakrycie głowy przyciągnęło uwagę internautów, a zdjęcia i nagrania stały się wiralem. W nowym wywiadzie dla CNN aktor odniósł się do swojej zaskakującej stylizacji.

John Travolta, któremu sławę przyniósł w latach 70. film "Gorączka sobotniej nocy", przyjechał do Cannes, aby promować swój debiut reżyserski "Propeller One-Way Night Coach". Aktor przyciągał wzrok eleganckim, czarno-białym strojem wieczorowym, ciemną, krótko przyciętą brodą, ale w szczególności zestawem beretów - donosi "Entertainment Weekly".

John Travolta w Cannes
John Travolta w Cannes
Źródło zdjęcia: Aurore Marechal/Getty Images/PAP/EPA
John Travolta w Cannes
John Travolta w Cannes
Źródło zdjęcia: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

72-letni Travolta wyjaśnił w rozmowie z CNN, dlaczego tak się wystylizował. Inspirację zaczerpnął od dawnych mistrzów filmu. - Powiedziałem sobie: tym razem jestem reżyserem. Jesteś aktorem, więc graj rolę reżysera. Wyglądaj jak reżyser starej szkoły - opowiadał. Dodał, że "poszukał zdjęć" utalentowanych filmowców, którzy byli przed nim. - Nosili berety i okulary. Pomyślałem sobie: to właśnie robię. Oddaję hołd byciu reżyserem.

Travolta mówił też, że choć jako aktor w ciągu ostatnich 50 lat uczestniczył w wielu wydarzeniach filmowych, to gdy sięga pamięcią, zacierają mu się wspomnienia. - Więc wcielę się w rolę reżysera, a kiedy spojrzę wstecz, będę wiedział: och, to było "Propeller One-Way Night Coach", to było Cannes, wtedy zdobyłem Złotą Palmę. I będę miał to w pamięci w całej okazałości.

John Travolta i Ella Bleu Travolta
John Travolta i Ella Bleu Travolta
Źródło zdjęcia: IMAGO/Rick Gold/Capital Pictures/PAP/EPA

Artysta otrzymał w piątek w Cannes honorową Złotą Palmę. Jego twórczość, jak pisze "EW", odegrała ważną rolę na festiwalu na przestrzeni lat, gdzie filmy z jego udziałem były prezentowane - zaczynając od "Grease", przez "Pulp Fiction", po "Barwy kampanii".

John Travolta i jego córka Ella Bleu Travolta
John Travolta i jego córka Ella Bleu Travolta
Źródło zdjęcia: IMAGO/Rick Gold/Capital Pictures/PAP/EPA

Film w reżyserii Travolty miał światową premierę 15 maja. Na ekranie pojawia się między innymi jego córka Ella Bleu Travolta, która towarzyszyła mu w Cannes. Jej matką była Kelly Preston, żona aktora, która zmarła w 2020 roku.

79. edycja festiwalu kończy się w najbliższą sobotę.

"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Dowiedz się więcej:

"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat

Źródło: CNN, People, Entertainment Weekly
Udostępnij:
Tagi:
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w CannesFilmKinoFrancjaFestiwale
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Tusk zwrócił się do ministrów w sprawie Ziobry. "Ma nadzieję, że ta informacja dotrze szeroko"
Adrian Wróbel
Rumuński myśliwiec F-16
Alarm na Łotwie, dron zestrzelony nad Estonią
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Syn miliardera zatrzymany. Chodzi o sprawę zabójstwa jego ojca
Świat
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
Świat
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
Kultura i styl
Rower wodny wywrócił się na jeziorze Juksty
"To tegoroczni maturzyści". Trwają poszukiwania
Olsztyn
Peter Magyar
Magyar z delegacją w drodze do Polski. Wybrali komercyjny lot
Polska
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Kolejne odkrycie na terenie Pałacu Brühla - róża wiatrów
"Najciekawsze, najbardziej tajemnicze znalezisko"
WARSZAWA
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Motocyklista przeleciał nad samochodem
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
Polska
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Audi w polu rzepaku
Zgłosiła kradzież auta, by chronić partnera
WARSZAWA
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Zuzanna Karczewska
Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Miesiąc obserwacji
Trójmiasto
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom w podcaście "Wybory kobiet"
Trzęsienie ziemi w łódzkim PiS. Dwóch radnych wyrzuconych z partii
Piotr Krysztofiak
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
Zdrowie
Donald Trump przed orędziem
Trump rezygnuje z pozwu. Możliwa kontrowersyjna ugoda
BIZNES
szpital przychodnia pacjent lekarz S shutterstock_1129302428.jpg
Zabrała "bezpańską" kurtkę, nie wiedziała o lokalizatorze
WARSZAWA
Zderzyły się dwa auta
Nie działała sygnalizacja, zderzyły się dwa auta
WARSZAWA
Donald Trump
Eksperci: Trump musi to zrobić, by obniżyć ceny paliw
BIZNES
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
Wrocław
Skrzyżowanie Witosa i Idzikowskiego na Mokotowie
W tym miejscu krzyżują się ważne arterie. Będą zmiany
WARSZAWA
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Niebezpieczny manewr i kolizja na S3. Sąd zmniejszył karę dla byłego marszałka
Lubuskie
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Burzowy wtorek. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Izabela Bodnar
Mąż posłanki z zarzutami. Zabrała głos
Polska
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Posesja Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie
Interwencja policji na posesji Jarosława Kaczyńskiego
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica