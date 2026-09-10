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Kultura i styl

Przypisali mu słowa, których nie powiedział. Ostra reakcja Malkovicha

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John Malkovich
Rosnąca przemoc na Zachodnim Brzegu i rosnąca krytyka zachodnich państw wobec Izraela
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Denis Makarenko / Shutterstock
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John Malkovich odwołał zaplanowane na przyszły rok przedstawienie "The Music Critic" w Tel Awiwie z powodu komunikatu prasowego, w którym fałszywie przypisano mu cytaty. To "niedopuszczalne i nie do zaakceptowania" - stwierdził oburzony aktor.

13 kwietnia 2027 roku Malkovich miał wystąpić w satyrycznym spektaklu teatralno-muzycznym "The Music Critic" w Tel Awiwie. W informacji prasowej opublikowanej 5 września w "The Jerusalem Post" zacytowano rzekome słowa aktora, który miał powiedzieć, że jest "zachwycony powrotem do Izraela" i "z niecierpliwością oczekuje ponownego spotkania z serdeczną izraelską publicznością, z którą czuje silną bliskość i solidarność".

Aktor odwołuje występ. "To niedopuszczalne"

Malkovich twierdzi, że treść tego komunikatu poznał dopiero po przeczytaniu artykułu w portalu The Hollywood Reporter, który zacytował informację z "The Jerusalem Post". Podkreśla, że to nie są jego słowa. Dlatego zdecydował się odwołać występ, co potwierdził portalowi THR.

"Firma PR zatrudniona przez izraelskiego promotora przygotowała cytat do artykułu, który został mi przypisany, chociaż nigdy nie wypowiedziałem cytowanych stwierdzeń ani nie konsultowano się ze mną przed ich publikacją" - przekazał Malkovich w oświadczeniu dla THR we wtorek. "Nie wypowiedziałem tych zdań i z całą pewnością nie są one przeze mnie akceptowane, ani nie odzwierciedlają moich uczuć. Fakt, że zostały opublikowane jako bezpośrednie cytaty z moich wypowiedzi, jest niedopuszczalny i nie do zaakceptowania. Z tego powodu postanowiłem, że nie mogę uczestniczyć w spektaklu w Tel Awiwie."

Malkovich: nie "solidaryzuję się" z zabijaniem niewinnych

Malkovich stwierdził również: "Moje pojawienie się w jakimkolwiek kraju, nawet moim własnym, nie oznacza aprobaty dla polityki czy działań ani jego wybranych ani jego niewybieranych przywódców. Moje pojawienie się nie oznacza również, że rzekomo 'solidaryzuję się' z jakąkolwiek konkretną sprawą polityczną: ani z zabijaniem niewinnych, ani z aktami terroryzmu, ani z żadnym innym rodzajem barbarzyństwa".

W dalszej części oświadczenia aktor napisał, że w trakcie długiej kariery występował w wielu zakątkach świata - również w krajach, których rządy wyznają wartości lub kulturę odmienne od jego, oraz przed publicznością reprezentującą różnorodne wyznania i światopoglądy. Jak podkreślił, podróże do miejsc, w których postrzeganie świata różni się od jego, dały mu szansę "na obserwację, słuchanie i naukę, a także na dzielenie się moją wizją tego, co stanowi o sile dobrej opowieści i pięknie muzyki - oraz tego, jak mogą się one wzajemnie dopełniać, rzucając światło na ludzką kondycję".

Przepraszają aktora za "niesłuszne" przypisanie cytatów

Izraelska firma zajmująca się promocją wydarzenia z udziałem Johna Malkovicha opublikowała wyjaśnienie i przeprosiny za "niesłuszne" przypisanie mu cytatów. "Pan Malkovich nie złożył, nie dostarczył, nie autoryzował ani nie zatwierdził tego oświadczenia, ani nie zostało ono zatwierdzone przez jego przedstawicieli" - napisano. Dodano też: "szczere przepraszamy pana Malkovicha i jego przedstawicieli za błędne przypisanie autorstwa i żałujemy, że tak się stało".

Źródło: The Hollywood Reporter
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Tagi:
HollywoodIzraelFilmKino
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