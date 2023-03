John Cleese z Monty Pythona zachwycony polską grupą. "Dziękuję wszystkim, którzy przesłali mi ten występ"

Brytyjski aktor komediowy John Cleese podzielił się w mediach społecznościowych przebojem Monty Pythona "Always Look On The Bright Side Of Life" w wykonaniu polskich muzyków z Grupy MoCarta, nie kryjąc zachwytu nad instrumentalną wersją piosenki. Nagranie w ciągu niespełna doby obejrzały setki tysięcy osób.

"Dziękuję wszystkim, którzy przesłali mi ten cudowny występ" - napisał komik znany z "Latającego Cyrku Monty Pythona", czy "Hotelu Zacisze" we wpisie udostępnionym w czwartek na Twitterze. Dołączył do niego nagranie, na którym polski kwartet wykonuje "Always Look On The Bright Side Of Life" - utwór Monty Pythona znany z filmu "Żywot Briana".

Nagranie w ciągu niespełna 20 godzin wyświetlono ponad 450 tys. razy. Kilkaset komentarzy pod wideo sugeruje, że utwór w wersji Grupy MoCarta przypadł do gustu nie tylko Cleese'owi. "Najlepsza wersja, jaką jak dotąd słyszałem" - brzmi jeden z komentarzy. "Dziękuję za udostępnienie. Bardzo potrzebowałam dzisiaj śmiechu do rozpuku" - czytamy w innym wpisie.

Najczęściej odtwarzany utwór na pogrzebach

Monty Python to sformowany pod koniec lat 60. zespół komików, który stworzył szereg programów komediowych. Olbrzymi sukces i popularność na całym świecie przyniósł ich autorski serial w BBC -"Latający Cyrk Monty Pythona", w którym całkowicie przedefiniowali ramy i zasady tradycyjnych skeczów komediowych.

Monty Python nagrał również szereg piosenek, a do najbardziej znanych zalicza się właśnie "Always Look on the Bright Side of Life" z 1979 roku, wykonana m.in. podczas ceremonii zamknięcia letnich igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Dwa lata później badanie przeprowadzone przez sieć brytyjskich firm pogrzebowych wykazało, że piosenka wyprzedziła "My Way" Franka Sinatry i stała się najczęściej odtwarzanym utworem na pogrzebach w Wielkiej Brytanii - donosiło BBC w 2014 roku.

Grupa Monty Pythona istniała do 1983 roku. Kilkakrotnie się reaktywowała.

