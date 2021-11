Joey Morgan nie żyje. Aktor miał 28 lat

"Joey Morgan odszedł wczesnym rankiem w niedzielę. Wszyscy, którzy go kochaliśmy, jesteśmy zdruzgotani i w szoku. Będzie nam go bardzo brakowało. Mamy nadzieję, że wszyscy zrozumieją jak bardzo bolesne jest to dla tych, którzy go kochali i uszanują granice ich prywatności, aby mogli go opłakiwać" - napisano w komunikacie przesłanym portalowi The Hollywood Reporter. Portal zaznaczył, że przyczyna śmierci aktora nie jest znana.