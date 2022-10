Joaquin Phoenix i Rooney Mara zagrają w filmie Pawła Pawlikowskiego "The Island"

Paweł Pawlikowski nakręci thriller "The Island" z Rooney Marą i Joaquinem Phoenixem w rolach głównych - poinformowały hollywoodzkie branżowe magazyny "Variety" i "The Hollywood Reporter". Zdjęcia do filmu rozpoczną się w 2023 roku.

Polski reżyser Paweł Pawlikowski, zdobywca Oscara za "Idę", nakręci thriller pod roboczym tytułem "The Island" (Wyspa), w którym wystąpi aktorski duet - Rooney Mara i Joaquin Phoenix. Film ma być luźno inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, a jego akcja osadzona zostanie w latach 30. XX wieku.

Będzie to pierwszy obraz Pawła Pawlikowskiego od czasu nominowanej do Oscara i nagrodzonej za reżyserię w Cannes "Zimnej wojny" (2018). Jednocześnie będzie to powrót reżysera do produkcji anglojęzycznych, z których ostatnią, "Kobietę z piątej dzielnicy", nakręcił w 2011 roku.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 2023 roku.

Co wiadomo o filmie Pawlikowskiego?

Jak podają "Variety" i "The Hollywood Reporter", nowy film polskiego artysty ma być "dramatycznym thrillerem" pod roboczym tytułem "The Island". Obraz, do którego Pawlikowski napisał również scenariusz, skupi się na parze, "która odwraca się od cywilizacji, by zbudować swój prywatny raj na bezludnej wyspie".

Niestety, gdy przepływający obok wyspy jachtem milioner odkryje mieszkającą tam parę, staną się oni sensacją dla brukowców. Na wyspę zawita tajemnicza hrabina wraz ze swoimi kochankami. Niechciani goście mają plany przejęcia wyspy i zbudowania na niej luksusowego hotelu. "Wybucha wojna psychologiczna o teren wyspy, w której bronią będą zazdrość, seks i zdrada, a w końcu także morderstwo. Jednocześnie sama Matka Natura zwraca się także przeciwko intruzom" - czytamy w streszczeniu projektu.

Producentami filmu są Tanya Seghatchian oraz John Woodward z Apocalypso Pictures i Brighstar. Ze strony polskiej współprodukować go będzie Ewa Puszczyńska dla Extreme Emotions, pracująca z Pawlikowskim od czasu "Idy". Z kolei Seghatchian pracowała z Pawlikowskim jeszcze nad brytyjskim "Latem miłości", za które otrzymał Baftę dla najlepszego filmu brytyjskiego. Ostatnio była też współproducentką oscarowego dzieła "Psie pazury" Jane Campion.

"Paweł jest mistrzem mocnego dramatu i nie ma sobie równych w tworzeniu emocjonalnie złożonych postaci, szczególnie gdy mowa o sprawach sercowych" - powiedziała Seghatchian. magazynowi "Variety" i dodała: "W 'Wyspie' walka o władzę, miłość i śmierć są wzmocnione przez filmowy styl Pawła, który integruje dzikie piękno natury z historią. Dzięki genialnej obsadzie ta mordercza tajemnica, osadzona w epickim krajobrazie, będzie ponadczasowa".

Wielka trójka

Joaquin Phoenix i Rooney Mara są parą także w życiu prywatnym. Razem pracowali nad filmem "Maria Magdalena" w 2018 roku, a nowy obraz Pawlikowskiego będzie ich kolejnym, wspólnym dziełem, co przekłada się także na marketingowe atuty projektu.

Joaquin Phoenix, trzykrotnie nominowany do złotej statuetki zdobywca Oscara za brawurową kreację w "Jokerze", to dzisiaj jeden z najbardziej rozchwytywanych amerykańskich aktorów. Choć ostatnio pojawia się w dużych produkcjach, słynie także z zamiłowania do skromnego, niezależnego kina. Niebawem zagra Napoleona w produkcji Ridleya Scotta, u którego przed 20 laty był gwiazdą "Gladiatora", a potem wejdzie na plan filmu "Joker: Folie à Deux", będącego kontynuacją obrazu Todda Phillipsa, który przyniósł mu Oscara. Wielką kreację stworzył także w "Mistrzu" Paula Thomasa Andersona.

Rooney Mara ma w swoim dorobku między innymi nominowane do Oscara głośne role w filmach "Carol" Todda Haynesa i "Dziewczyna z tatuażem" Davida Finchera. Obecnie można ją oglądać za oceanem w filmie "Women Talking", który zbiera świetne recenzje.

Paweł Pawlikowski jest pierwszym polskim reżyserem, który za "Idę" zdobył Oscara dla najlepszego filmu fabularnego, nieanglojęzycznego. Drugi obraz nakręcony w Polsce "Zimna wojna" przyniósł mu trzy nominacje do Oscara oraz nagrodę za reżyserię na festiwalu w Cannes. Wcześniej Pawlikowski mieszkał i pracował w Anglii, do której wyjechał z Polski jako czternastolatek. Realizował między innymi obsypane nagrodami głośne dokumenty dla telewizji BBC, takie jak "Serbski epos", "Podróże Dostojewskiego" czy najgłośniejszy "Z Moskwy do Pietuszek z Wieniediktem Jerofiejewem".

