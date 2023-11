Joanna Kulig u boku Fanny Ardant. Polska gwiazda pożądana w Europie i w Ameryce

Co wiadomo o filmie z udziałem Kulig

Jak pisze "Variety", "Joanna Kulig gra czterdziestoletnią kobietę, żonę bogatego i kontrolującego ją mężczyzny, którego choroba przykuła do łóżka. Pewnego dnia na jej drodze pojawia się sporo od niej starsza, tajemnicza Ada (w tej roli Fanny Ardant). Pod jej wpływem bohaterka rozpoczyna proces emancypacji, który pchnie ją do działań, o które sama by siebie nie podejrzewała".

Polska aktorka pożądana na świecie

Na polska premierę czeka komedia romantyczna "She Came to Me" Rebeki Miller, w której pojawiła się u boku Anne Hathaway i Marisy Tomei. Oprócz tego zagrała partnerkę samego Michaela Keatona w wyreżyserowanym przez niego filmie "Knox Goes Away".