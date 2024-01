Joanna Krupa w programie "Razem odNowa" o problemach ze zdrowiem. "Mam niedoczynność tarczycy"  

Joanna Krupa - na co choruje

Krupa ma niedoczynność tarczycy od 15 lat. W styczniu 2019 roku w "Dzień Dobry TVN" przy okazji rozmowy o planach zajścia w ciążę powiedziała, że musi je na jakiś czas odłożyć. - Mam chorobę Hashimoto, a ostatnie badania wykazały, że mam powiększoną tarczycę i lekarze nie wiedzą, czemu tak się stało. Na razie wolimy ją wyregulować, zanim dalej będę planować powiększanie rodziny - przyznała. - To jest masakra. Woda się zatrzymuje. Rano wstajesz, oczy są napuchnięte. Nie chodzi o to, czy jesz więcej, czy nie jesz więcej. Nie mogę schudnąć pięciu funtów, męczy mnie to, bo nie wiem do końca, o co z tym chodzi - mówiła. W maju 2019 roku modelka poinformowała, że jest w ciąży. Dziś jej mamą 4-letniej Ashy, której ojcem jest przedsiębiorca Dougles Nunes. "Mówię kobietom, że ciąża przy chorobie Hashimoto jest możliwa. Pod warunkiem, że się o siebie dba i jest się pod opieką dobrego lekarza (...) Hashimoto to nie żarty. Trzeba się leczyć. Tarczyca to jeden z najważniejszych organów, trzeba o nią dbać" - mówiła Krupa w rozmowie z "Wprost".