Przyjechała z córką do Polski. Pierwszy raz po podjęciu ważnej życiowej decyzji

"Macierzyństwo to eksperyment, który sprawdza, jak długo twój organizm może funkcjonować bez odpowiedniej ilości snu i jedzenia. Napędza go tylko adrenalina, kawa i uśmiech. Dzień szósty" - napisała Joanna Krupa na Instagramie kilka dni przed przylotem do Polski. Od razu dostała mnóstwo wspierających wiadomości od swoich obserwatorów. Tuż po przylocie do Polski modelka zamieściła relację, jak z córką wybrały się na sernik, ulubione ciasto trzylatki.

Joanna Krupa - drugi rozwód i wspólna opieka nad córeczką

Tego samego dnia magazyn "People" podał, że Nunes złożył w Los Angeles pozew o rozwód. Jako przyczynę rozpadu związku wskazał różnice nie do pogodzenia. Według dokumentów, do których dotarli dziennikarze, separacja rozpoczęła się 2 stycznia tego roku.

Krupa spotkała Nunesa, gdy była świeżo po rozwodzie z pierwszym mężem z amerykańskim przedsiębiorcą Romainem Zago. Połączyła ich miłość do zwierząt. "Poznaliśmy się w parku dla psów. (…) Pierwszy raz mnie zobaczył, gdy mój piesek go oszczekał. Ale nie podszedł wtedy, bo rozmawiałam przez telefon. Kilka tygodni później podszedł do mnie i zapytał, gdzie jest reszta moich psów. Zdziwiłam się, skąd on wie, ile ja mam psów. Zaczęliśmy rozmawiać. O tym, że ma psa ze schroniska, że jego przyjaciele działają w akcjach charytatywnych dla zwierząt" - wspominała jurorka "Top Model" w "Vivie!". "Wziął mój e-mail. Telefonu mu nie dałam. Wieczorem napisał, że miło mu było mnie poznać, że jakbym w niedzielę chciała przyjść do drugiego parku z psami, to mnie zaprasza. Potem zaprosił mnie na kolację. Poszliśmy na sushi i tak się zaczęło".