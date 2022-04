Joanna Krupa na pokładzie samolotu, który awaryjnie lądował z powodu usterki silnika. Opublikowała nagranie

czytaj dalej

Barbara Nowacka z klubu Koalicji Obywatelskiej, stwierdziła, że publikacja na stronie podkomisji smoleńskiej nieocenzurowanych zdjęć ofiar to "rzecz karygodna". - To jest uderzenie w nasze serca i nasze dusze - dodała. Przewodniczący komisji Antoni Macierewicz po raz kolejny przeprosił i podkreślił, że "to on ponosi za to odpowiedzialność". W swoim wystąpieniu stwierdził jednocześnie, że "nie wolno formułować kłamstwa o zbrodni smoleńskiej".