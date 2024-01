Styczniowa premiera w TVN. Nowy program z Joanną Krupą i Ewą Chodakowską 

3 stycznia pierwszy odcinek nowego programu "Razem odNowa". Ewa Chodakowska i Joanna Krupa pomogą małżeństwom, które po wielu latach bycia razem wpadły w rutynę. "Razem odNowa" w środę o godz. 21.35 na antenie TVN i w Playerze.

"Razem odNowa" to nowość zimowej ramówki TVN. W programie poznamy osiem małżeństw, które mierzą się z kryzysem. W odbudowaniu relacji, kondycji i atrakcyjności pomogą im Joanna Krupa, fotomodelka i jurorka "Top Model", oraz trenerka fitness Ewa Chodakowska. Przez osiem tygodni będą wspierać, zagrzewać do walki, podpowiadać rozwiązania. Wysłuchiwać i doradzać. - Myślę, że ten program będzie inspirował widzów: "No kochanie, mamy ten sam problem" - mówi Joanna Krupa. - Będą emocje, będzie napięcie, czy [uczestnicy] będą na końcu razem, czy zdecydują, że that’s it. Mieliśmy jedną parę, z której mąż powiedział mi, choć nie wiem, czy żona o tym wie, że ten program jest ostatnią szansą dla ich związku - dodaje.

Na początku Joanna Krupa i Ewa Chodakowska odwiedzają małżeństwa w ich rodzinnych domach. Uczestnicy mierzą swoje ślubne stroje. Wtedy nie tylko wracają pamięcią do szczęśliwych chwil, ale też orientują się, jak bardzo zmienili się przez ostatnie lata. Przez pierwsze cztery tygodnie pracują nad swoim związkiem - korzystają z programów treningowego i żywieniowego oraz wsparcia ekspertów. Później zostają rozdzieleni na miesiąc. To czas intensywnych treningów z Chodakowską oraz szczerych rozmów z obiema prowadzącymi. To też moment na wspólne zakupy i urodowe rady Krupy, które mają pomóc w odbudowaniu pewności siebie, ale również planowanie niespodzianek czy miłych gestów dla drugich połówek.

- Próbuję do nich podejść jako przyjaciółka, nie jakaś ekspertka od związków, bo wiadomo, jestem pod dwóch rozstaniach. No i też ja się od nich uczę. Co oni robią, że tyle są ze sobą i dalej chcą walczyć i nad tym pracować? - mówi Krupa.

Po miesiącu rozłąki małżonkowie spotykają na ceremonii finałowej i podejmują decyzję, czy chcą zacząć razem od nowa. W pierwszym odcinku poznamy małżeństwo z Rybnika: Rafał pracuje zawodowo jako head roaster (zajmuje się szkoleniami i wypalaniem kawy) a Sandra zajmuje się domem i dziećmi.

