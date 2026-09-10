Koniec głośnej zbiórki. Joanna Jabłczyńska zabrała głos

Katarzyna Grochola, Danuta Stenka i Joanna Jabłczyńska w programie "Dzień Dobry TVN"(fragment rozmowy z 28.06.2023) Źródło wideo: Dzień Dobry TVN Źródło zdj. gł.: KAPiF

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W ubiegłym tygodniu Joanna Jabłczyńska, poinformowała w mediach społecznościowych o wezwaniu przedsądowym od pełnomocników pisarki Katarzyny Grocholi (właściwie Anny Katarzyny Grocholi). Aktorka, która jest także radczynią prawną przekazała, że w treści wezwania "znajduje się wniosek o opublikowanie stosownych przeprosin o konkretnej treści oraz o zapłatę kwoty 5000 złotych na Fundację Rak'n'Roll".

Jabłczyńska opublikowała przeprosiny, zadeklarowała wpłatę wspomnianej kwoty, a w ramach "uzupełnienia zadośćuczynienia" uruchomiła zbiórkę na rzecz Fundacji Rak'n'Roll w serwisie Pomagam.pl. Na początku tego tygodnia zapowiedziała, że zbiórka potrwa do godziny 20 w środę.

Tyle zebrała Jabłczyńska

W środę wieczorem aktorka poinformowała, że w ciągu tygodnia zebrano 576 340 złotych. - Obstawiam, że część z was czekała na spektakularne zakończenie tej zbiórki - zwróciła się do swoich odbiorców w nagraniu, które opublikowała na Instagramie. - Obiecuję wam, że w przyszłym tygodniu odwiedzę Fundację Rak'n'Roll. Porozmawiam z nimi o tym, jak zamierzają spożytkować te pieniądze i postaram się przekazać to wam w taki sposób, abyście wiedzieli, że zrobiliśmy wspólnie coś naprawdę pięknego - zapowiedziała w dalszej części wideo.

- Nie zaprzeczam, że otrzymałam od was ogromne wsparcie, zupełnie przechodzące moje najśmielsze wyobrażenia, ale też wychodzę z całego tego doświadczenia cholernie poturbowana pod wieloma względami i najzwyczajniej w świecie potrzebuję odpoczynku - kontynuowała. Podkreśliła, że choć kontynuowanie zbiórki byłoby możliwe, nie ma na to sił.

Joanna Jabłczyńska otrzymała wezwanie przedsądowe po swych niedawnych wypowiedziach na temat powstającej właśnie ekranizacji nowej powieści Katarzyny Grocholi "Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później". Pod koniec sierpnia aktorka i prawniczka znana z roli Tosi w filmie "Nigdy w życiu!" poinformowała swoich fanów, że nie zagra w kontynuacji.

Redagował AM