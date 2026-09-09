Joanna Dziwak nie żyje

Joanna Dziwak Źródło zdj. gł.: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Joanna Dziwak zmarła 7 września w wieku 40 lat - wynika z opublikowanego w sieci nekrologu, podpisanego przez krewnych artystki. Zmarła poetka była między innymi autorką tomu "Sturm & Drang" oraz powieści "Gry losowe". Jej wiersze były publikowane w czasopismach "Odra", "Akcent", "Topos", "Czas Kultury" czy "Twórczość" - przypomina portal wirtualnemedia. Była również twórczynią internetową. Przed laty stworzyła nieistniejącą już stronę Hipsterski Maoizm, na której publikowała memy.

Joanna Dziwak we wspomnieniach

Wpis poświęcony zmarłej opublikował między innymi dziennikarz Aleksy Uchański. "Jej talent nie podlega dyskusji, czytałem jej świetne wiersze i powieść. A kiedy chciało jej się spróbować robienia memów, stworzyła Hipsterski Maoizm, stronę o niewątpliwie historycznym znaczeniu. Kochała politykę i żyła nią. Nigdy nie opuszczało jej poczucie humoru, a miała wybitne" - napisał na Facebooku we wtorek.

Organizatorzy lubelskiego festiwalu poetyckiego Miasto Poezji przypomnieli, że artystka była gościnią tegorocznej edycji wydarzenia. "Joanna była osobą o niezwykłej wrażliwości i poczuciu humoru. Jeszcze niedawno widzieliśmy się w Sali Czarnej, by porozmawiać o poezji i kulturze, wymienić się przemyśleniami i posłuchać jej recytacji. Trudno uwierzyć, że tego spotkania nie będzie można już powtórzyć..." - czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku w środę.

Redagował AM