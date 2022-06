J.K.Rowling myślała, że rozmawia z prezydentem Zełenskim. Autorka serii o Harrym Potterze oszukana przez Rosjan

czytaj dalej

Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił wyrok, który stanowił podstawę do powszechnego prawa do aborcji w USA. Komentując piątkowe orzeczenie prezydent Joe Biden ocenił, że "Sąd Najwyższy popełnił tragiczny błąd, robiąc to, czego wcześniej nigdy nie zrobił: odbierając Amerykanom wcześniej uznane prawo". Wezwał Kongres do przyjęcia ustawy federalnej przywracającej to prawo, zaś demonstrantów - do pokojowych protestów.