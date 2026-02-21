Jimek: Nigdy nie chciałem się wyprowadzać. Dla mnie szpanem jest zostać

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Z Radzimirem Dębskim, czyli Jimkiem, spotykamy się w niewielkim studiu, w którym cały czas pracuje nad najnowszą płytą "Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów". To kolejna nasza rozmowa, od kiedy w czerwcu ubiegłego roku po raz pierwszy wystąpił u boku Snoop Dogga. Od tamtej pory polski muzyk, kompozytor i dyrygent znów zagrał ze słynnym raperem podczas przerwy w świątecznym meczu NFL, rozegranym pomiędzy Minnesota Vikings a Detroit Lions. Jimek, który poprowadził orkiestrę, był jedną z wielu gwiazd, zaproszonych przez Snoop Dogga. W trakcie show pojawili się również: Andrea Bocelli, Mateo Bocelli, Lainey Wilson oraz grupa HUNTER/X.

W ostatnich miesiącach mogliśmy również usłyszeć muzykę Dębskiego w serialu "Breslau" w reżyserii Leszka Dawida. W końcu - jak sam artysta konsekwentnie powtarza - jest przede wszystkim kompozytorem muzyki filmowej i telewizyjnej oraz utworów symfonicznych. Pomimo tego, że największy międzynarodowy rozgłos przyniosły mu projekty związane z hip-hopem i popem (w tym słynny remiks piosenki Beyonce "End of Time" z 2012 roku), nie uważa, żeby miałby to być "obszar" spełniający jego artystyczne oczekiwania.

To ciekawe, szczególnie w kontekście tego, jak jego ojciec Krzesimir Dębski publicznie ocenił twórczość artystyczną Jimka. - Można się cieszyć z tego, że znalazł swoje poletko. Jest to zupełnie inny świat: nożyczki i wycina się fragmenty innych utworów, innych autorów. Na pewno wolałbym, żeby pisał swoje. A to jest troszeczkę łatwizna - powiedział Dębski w rozmowie z Anną Pawelec na kanale PRZEmiana. W rozmowie z Radzimirem pytam więc o to, czy faktycznie ocenia swoją twórczość, jako chodzenie na łatwiznę?