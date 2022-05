Nick Cave potwierdza śmierć syna Jethro Lazenby'ego. Kolejna taka tragedia w życiu muzyka

Nick Cave potwierdził śmierć swojego najstarszego syna, Jethro Lazenby'ego. Pracujący jako model i aktor Jethro miał 31 lat. W ostatnich latach popadał w konflikty z prawem. Ostatnio odsiadywał wyrok więzienia po napaści na matkę. Kilka lat temu Nick Cave stracił pierwszego z czterech swoich synów.

"Z wielkim smutkiem mogę potwierdzić, że mój syn Jethro zmarł" - powiedział muzyk w oświadczeniu dla NME. Poprosił przy tym o uszanowanie prywatności jego i jego rodziny.

Jethro Lazenby, który pracował jako aktor i model, został niedawno skazany za brutalny atak na swoją matkę Beau Lazenby w jej domu w australijskim Melbourne. Syn uderzył ją. Zakrwawiona kobieta uciekła do lokalnego pubu i poprosiła pracowników, aby wezwali policję.

Nick Cave i jego syn Jethro w 2017 roku PAP/AdMedia

Problemy z prawem 31-letniego aktora i modela

Z więzienia został zwolniony warunkowo w zeszły czwartek, 5 maja. Sędzia poradził mu, by przeszedł leczenie w ośrodku leczenia uzależnień i unikał kontaktu z matką przez następne dwa lata. To nie pierwszy raz, gdy trafił on do aresztu. W 2018 został skazany za szereg brutalnych ataków na swoją ówczesną partnerkę.

Prawnik Lazenby'ego Sean Ghattas informował, że zdiagnozowano u niego schizofrenię.

Jethro Lazenby urodził się w Melbourne w 1991 roku. O tym, że Nick Cave jest jego ojcem, dowiedział się w wieku ośmiu lat.

Do modelingu ściągnął go scout, który zauważył go na ulicy. Lazenby miewał epizody aktorskie, między innymi w filmach "Corroboree" z 2007 roku i "My Little Princess" z 2011 roku. W ostatnim czasie zajmował się także fotografią.

Susie Cave na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie jego syna, podpisując je: "Ukochany Jethro"

Nick Cave stracił drugiego syna

Śmierć Jethro nastąpiła niecałe siedem lat po śmierci Arthura - 15-letniego syna Cave'a. Nastolatek spadł z klifu w Brighton. Cave pisał wtedy o "ogromie" swojego żalu, mówiąc, że cały czas czuł przy sobie Arthura. Muzyk po tych wydarzeniach przeniósł się z żoną do Los Angeles, ponieważ "Brighton stało się zbyt smutne". Niedługo potem wrócił do nadmorskiego miasta w południowej Anglii. "Zdaliśmy sobie sprawę, że niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, zabieraliśmy ze sobą nasz smutek" - tłumaczył. Odpowiadając na pytania fanów, na swoim blogu The Red Hand Files, również pisał o swojej żałobie. "Odkryliśmy, że smutek zawiera w sobie szczęście, empatię, wspólnotę, wściekłość, radość, przebaczenie, wojowniczość, wdzięczność, podziw, a nawet pewien spokój. Dla nas smutek stał się postawą, systemem wierzeń, doktryną" - opisywał.

