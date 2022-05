"Jesteśmy zasmuceni i wstrząśnięci". Gwiazdy żegnają Andy'ego Fletchera z Depeche Mode

"Żegnaj Andy 'Fletch' Fletcher. Dziękuję za wszystko, Andy, w ciągu ostatnich 40 lat. Odszedłeś bardzo nagle, co jest szokiem dla nas wszystkich. Moje myśli są z Grainne i twoimi dziećmi, a także z Martinem i Dave'em, i wszystkim, co jest" - napisał na swoim Instagramie Anton Corbijn, holenderski fotograf i reżyser .

Andy Fletcher nie żyje - współtworzył Depeche Mode

Andy Fletcher urodził się w 1961 roku. Muzyk w 1980 założył grupę Composition of Sound, która - po dołączeniu do zespołu Dave'a Gahana - zmieniła nazwę na Depeche Mode. W trakcie swojej ponad 40-letniej przygody muzycy wydali 14 studyjnych albumów. Pięciokrotnie byli nominowani do Nagrody Grammy. Jako jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rozrywkowej - formacja w 2020 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.